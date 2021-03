Pulsano, 16enne fa retromarcia per errore, investe e uccide il padre

La retromarcia innestata per errore, l'auto che si muove all'improvviso e il dramma. Un ragazzo di 16 anni ha travolto e ucciso il padre 48enne. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio nei pressi di una villetta della famiglia a Marina di Pulsano (Taranto). La vittima era un operaio dell'Ilva. Dai primi accertamenti pare che il giovane stesse facendo delle prove di guida quando ha perso il controllo del mezzo che ha investito il padre, impegnato in alcuni lavori in un vialetto prospiciente l'abitazione. L'uomo, a quanto si è appreso, si è trovato nella traiettoria dell'auto ed è stato prima investito e poi schiacciato contro un muro.

Ultimo aggiornamento: 11:19

