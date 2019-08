Studente 16enne si impicca nella sua abitazione, a ritrovare il corpo senza vita i familiari

Sconosciute le cause che hanno spinto un giovane studente beneventano a compiere un gesto estremo. Il ragazzo, di soli 16 anni, si è tolto la vita impiccandosi con una corda ad una trave di un capannone agricolo situato vicino la propria abitazione a Montefalcone di Valfortore. A fare la scoperta choc del corpo senza vita, intorno alle 13 di oggi, sono stati proprio i familiari. Carabinieri e medico legale stanno acquisendo in queste ore tutti gli elementi per ricostruire i motivi del gesto.