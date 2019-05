bottiglia apparentemente sigillata. Il tappo era così duro che né il ragazzo, né il padre sono riusciti ad aprirla, al punto che quest'ultimo è andato al bancone per chiedere al proprietario di svitarlo. Mentre il titolare ne apriva un'altra, il padre del 14enne è riuscito stappare la prima bottiglia e l'ha riportata al figlio, il quale subito dopo il primo sorso è corso in bagno in preda a dolori lancinanti.



Il padre ha raccontato ai carabinieri (ai quali ha presentato denuncia per lesioni) di non aver capito subito cosa stesse succedendo: si è reso conto quando ha assaggiato il liquido e ha avuto la stessa reazione, riportando ustioni alla lingua e all'interno della bocca. All'arrivo dei paramedici è stato chiesto al titolare che prodotti utilizzasse nel locale e l'attenzione si è focalizzata su una sostanza acida per la pulizia delle spine delle birre. Padre e figlio sono stati accompagnati all'ospedale Fatebenefratelli, dove una dottoressa non è riuscita a misurare l'esatta concentrazione di acidità perché lo strumento si ferma a ph 9. In nottata il ragazzo è stato trasferito al reparto di chirurgia dell'ospedale Buzzi a causa delle lesioni allo stomaco e all'esofago . Al padre, invece, è stata riscontrata una «diffusa iperemia e disepitelizzazione della punta linguale, iperemia del pavimento orale anteriore e faccia ventrale linguale». Il proprietario del bar ha consegnato ai carabinieri la bottiglietta di gazzosa ordinata dal cliente per consentire l'analisi del contenuto. Non è ancora chiaro come sia avvenuto l'incidente, l'ipotesi principale è che uno dei dipendenti abbia versato l'acido nella bottiglia che poi è stata erroneamente servita.

ma dopo il primo sorso lae il petto comincia a bruciargli. È successo martedì sera a Milano , in un locale in zona Porta Venezia. A raccontare quanto accaduto è il quotidiano il, da cui si apprende che il giovane era in compagnia del padre, dei fratelli e di altri amici di famiglia.