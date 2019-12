Ragazzino di 13 anni cade mentre fa motocross: gravissimo

La festività di Santo Stefano stava per trasformarsi in tragedia per un ragazzino di 13 anni, nato a Chieti e residente a Spoltore, vittima di un grave incidente di motocross su un terreno a Villa Raspa. Si stava divertendo con alcuni amici quando improvvisamente è caduto dalla moto. Lanciato l'allarme, sul posto è subito giunta un'ambulanza medicalizzata del 118 che lo ha trasportato in ospedale. Ha riportato un trauma cranico, oltre ad un trauma toracico e cervicale e contusioni varie, a causa delle quali è stato ricoverato e tenuto sotto stretta osservazione. Dell'episodio sono stati informati i carabinieri per i rilievi e tutti gli accertamenti. L'incidente si è verificato verso mezzogiorno. Ultimo aggiornamento: 09:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA