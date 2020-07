Travolti da un furgone tre giovanissimi sulla bici elettrica ad Andria: tutti morti

Tre giovanissimi a bordo di una bici elettrica, cioè con la pedalata assistita, sono stati investiti da un'auto e sono morti questa mattina all'alba, lungo la statale 170 che collega Andria a Barletta, in direzione Andria. Due sono deceduti sul colpo, il terzo ragazzo era gravissimo. Ma ha avuto due arresti cardiaci, è stato intubato, sottoposto a trasfusioni ma alla fine non ce l'ha fatta.

L'automobilista che li ha travolti si è fermato a prestare soccorso, ma purtroppo per i giovani non c'era più nulla da fare. Sul posto i carabinieri e le ambulanze del 118. La strada è momentaneamente chiusa al traffico da Anas. Aggiornamenti nelle prossime ore. Sul posto, oltre ai Carabinieri sono intervenuti il medico legale e il magistrato di turno della Procura di Trani, Giuseppe Francesco Aiello, che procede con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. L'Anas ha disposto la chiusura provvisoria di quel tratto della strada statale 170, deviando sulla complanare il traffico in direzione Castel del Monte.

