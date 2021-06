Gran Sasso, quattro ragazze si perdono durante l'escursione: salvate

Soccorso Alpino, impegnativo intervento ieri sera, sul Gran Sasso, ai confini con il Lazio, quando 4 ragazze si sono smarrite lungo il sentiero nei pressi di Cesacastina e spaventate, hanno richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico, intervenuto con la Guardia di Finanza per il recupero.

Le ragazze raggiunte in parte in jeep e in parte a piedi, sono state recuperate sabato sera intorno alle 23. Stavano bene, erano solo spaventate e infreddolite, ma sono state riportate sane e salve alle loro autovetture parcheggiate a valle.