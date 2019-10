© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mamma l'aveva accompagnata dalle amiche in piazzetta, dove si incontravano sempre. Lì ha incontrato il ragazzo che le piaceva da una vita, suo amico, e con lui si è appartata in una strada vicina, sperando di fare due chiacchiere in privato. Lui, 16 anni, però lì l'avrebbe violentata, dopo che lei, 14, si era rifiutata di avere un rapporto sessuale . È successo in Salento , in provincia di Lecce , e a denunciare la violenza è stata la stessa vittima , dopo essere andata in ospedale per sottoporsi a una visita di controllo. Lo riporta il Quotidiano di Puglia.