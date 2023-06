Ragazza accoltellata e uccisa a Primavalle, un passante: «Ho visto il sangue gocciolare dal carrello della spesa»

A chiamare il 118, da cui poi è arrivata la chiamata ai poliziotti, è stato oggi pomeriggio un passante che, al centralinista del numero per le emergenze, ha raccontato di aver visto un ragazzo trascinare un carrello della spesa dal quale gocciolava del sangue. All'arrivo degli agenti in via Stefano Borgia, a Primavalle, la macabra scoperta del corpo della minorenne.

Roma, ragazza uccisa a coltellate, il corpo in un carrello della spesa a Primavalle. Sospettato un coetaneo

La vicina: "Cercavano le telecamere"

«Sono venuti i poliziotti a citofonarmi, poiché mia madre che vive con me era la custode della scuola sulla via, cercavano le telecamere.