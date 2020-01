Jlenia come il fratello, morta sulla stessa strada maledetta

Stesso tragico destino. Stesso dolore. Stessa strada. La maledetta superstrada Cassino Formia. Jlenia Macari come il fratello è questa la raccapricciante storia che emerge dopo l’ultimo incidente stradale avvenuto proprio sulla Cassino-Mare.



L'incidente in cui ha perdo la vita Jlenia Macari 46 enne di Esperia c’è stato nella serata di mercoledì nel territorio di Minturno nel sud Pontino, solo a pochi chilometri da dove una ventina di anni fa morì il fratello, sempre in un incidente stradale.



"Una tragedia immane, una famiglia che viene sommersa dal dolore proprio come vent'anni, quando sulla Superstrada, in località Torricelli, tra Esperia e San Giorgio a Liri, perse la vita il fratello di Jlenia. Una famiglia che da allora ha vissuto del dolore. L'intera comunità Esperiana è vicina al padre, alla madre e tutti i familiari, ha dichiarato il sindaco di Esperia Villani.