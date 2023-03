Milano, ragazza di 28 anni muore undici giorni dopo l'intervento per perdere peso: si indaga per omicidio colposo

Milano, una ragazza di 28 anni è morta undici giorni dopo un intervento a cui si era sottoposta per perdere peso. Si trattava di un intervento di chirurgia bariatrica, che consiste nella creazione di una piccola tasca gastrica verticale, preposta ad accogliere il cibo e non più comunicante con il resto dello stomaco, che però viene lasciato in sede. Ora la procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo senza indagati e ha disposto il sequestro della cartella clinica.

Diabete, il caffè fa bene: riduce il rischio frenando l'accumulo di grasso. Ecco gli effetti benefici della caffeina

L'intervento

A riportare la notizia è il sito de La Repubblica specificando che si tratta di un'iniziativa tecnica, finalizzata a capire cosa quanto successo e cosa abbia causato il decesso. I fatti partono dallo scorso 8 marzo. «La ragazza si sottopone all'ospedale Humanitas a un intervento per la riduzione del peso, con l'apposizione di un bypass gastrico» che porta a una diminuzione del cibo ingerito dal corpo e riduce la quantità di calorie assorbite dall'organismo. «Tutto sembra essere andato per il meglio, la paziente viene dimessa dall'ospedale senza alcuna complicazione. Una decina di giorni dopo però inizia a sentire dolore alla pancia, fitte che diventano sempre più forti. Così, il 19 marzo scorso, i suoi familiari l'accompagnano al pronto soccorso della struttura dove era stata operata. Le sue condizioni si aggravano. Viene ricoverata in terapia intensiva. I medici fanno di tutto per evitare il peggio, ma la ragazza muore il giorno stesso» si legge online.

La dinamica

«Per capire cosa sia successo, la direzione sanitaria della clinica dispone un riscontro diagnostico, un esame che può fare emergere cosa abbia portato al malessere. Intanto i genitori della vittima decidono di fare denuncia». Presentano una querela ai carabinieri della loro zona di residenza, e ora la procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, senza indagati, un atto tecnico e preliminare per ricostruire i fatti, dando disposizione ai carabinieri di Rozzano di andare in ospedale per il sequestro della cartella clinica. Sarà l'autopsia, probabilmente, a dare ulteriori elementi agli investigatori per capire le cause della morte della ragazza.