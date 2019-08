LEGGI ANCHE

La polizia sta ora cercando di capire se si tratti effettivamente della stessa persona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giaceva in un campo ai margini della strada, il volto sfigurato e il corpo in decomposizione. Giallo asul ritrovamento del cadavere di una ventenne, rinvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì. Lo ha notato un agricoltore che con il trattore stava tagliando il fieno sul suo campo.L'uomo ha chiamato ilche ha inviato sul posto ambulanza, automedica e una volante della polizia. Gli agenti hanno trovato sul cadavere dei documenti che corrispondono ad una giovane romena di 20 anni, ma il volto era completamente irriconoscibile e sarà necessario qualche altro accertamento. L'autopsia disposta dalla procura sarà eseguita mercoledì mattina.Sul corpo non vi sarebbero segni evidenti di violenza, ma lo stato di putrefazione non ha permesso a un primo esame del medico legale di capire se la causa della morte sia di origine violente, piuttosto che attribuibile a un suicidio o a un malore.Tutte le ipotesi restano aperte. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la rete di relazioni della ragazza. Nessuno finora avrebbe segnalato la sua scomparsa, nemmeno la famiglia con la quale la ragazza non aveva rapporti stretti.