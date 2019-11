Ivrea, ragazza muore impiccata al cancello di casa: aveva scavalcato perché senza chiavi

Loranzè

È rientrata a casa dalla serata trascorsa con gli amici in discoteca, si è accorta di non avere le chiavi e ha deciso di scavalcare, ma è rimasta impigliata con al collo con il maglioncino ed è morta. Incredibile tragedia a pochi chilometri da Ivrea , in Piemonte, a. Una 18enne, una villetta in via Canton Prelle. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri , a scoprire l'accaduto è stata questa mattina la sorella, che la vittima non aveva voluto svegliare per farsi aprire.