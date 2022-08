Ragazza dislessica derubata in spiaggia in Albania: «Ho perso tutto, aiutatemi a trovare il ladro»

Una ragazza dislessica è stata derubata in spiaggia in Albania. «Ho perso tutto, aiutatemi a trovare il ladro». Si chiama Marinela e mentre prendeva il sole le hanno rubato lo zaino con tutti gli oggetti di valore che si trovavano dentro. Delle persone mi hanno le dato soldi e vestiti. Poi ha sporto denuncia e alcune persone hanno ritrovato lo zaino. Ma senza niente dentro. Ha perso tutti i dispositivi Apple che aveva. E con la ricerca degli oggetti smarriti (funzione disponibile per i dispositivi Ios) non è riuscita a trovarli. La polizia, attraverso le telecamere di sorveglianza, ha individuato il ladro. Ma non lo hanno ancora trovato.

Ragazza dislessica derubata in spiaggia in Albania, le foto del ladro

La ragazza si chiama Marinela Marku. Il video ha raccolto oltre un milione di visualizzazioni su Tiktok. Di sé, sul suo profilo Instagram, dice che fa palestra, frequenta l'università, ma principalmente lavora e viaggia. Si occupa di comunicazione online. Nel filmato, dove mostra la foto del presunto ladro, indica anche nome, età e dove potrebbe trovarsi. Ma soprattutto chiede aiuto.