Ragazza di 21 anni in coma dopo un intervento al naso: arresto cardiaco in sala operatoria

di Giovanni Del Giaccio

Versa in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell' ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina una ragazza di 21 anni di, provincia di Catanzaro . La giovane è stata operata lunedì alla clinica “Casa del sole" di, Comune in provincia di Latina , dove era stata ricoverata per un intervento di rinoplastica. Un'operazione che ormai è considerata di routine, anche se può sempre nascondere delle insidie. Qualcosa è andato storto mentre era in sala operatoria per l'intervento al naso. La ragazza ha avuto un arresto cardiaco, è stata trasferita prima in rianimazione al "Dono Svizzero" di Formia e poi in eliambulanza a Latina dove versa in condizioni disperate.