Ragazza dispersa in mare a Balestrate, è giallo. L'amico salvato: «Era vicino a me». Ma poi si dilegua

È giallo a Balestrate (Palermo), dove proseguono le ricerche di una ragazza che risulterebbe dispersa in mare da ieri pomeriggio. Una scomparsa che ha tratti poco chiari. L'allarme è scattato dopo il salvataggio di un giovane: ai soccorritori ha raccontato che insieme a lui c'era anche un'amica, travolta dalle onde.

Immediata è scattata la macchina dei soccorsi e un elicottero si è alzato in volo per perlustrare la zona, mentre le motovedette della Capitaneria di porto hanno passato al setaccio lo specchio di mare. Le ricerche, andate avanti per ore, non hanno, però, dato alcun esito e anche del ragazzo soccorso si sono perse le tracce: si è allontanato subito dopo essere stato portato in salvo. La ragazza che risulterebbe dispersa potrebbe essere la seconda vittima in una domenica già segnata da una tragedia. A Cefalù, infatti, un uomo di 55 anni è morto annegato. Dopo l'allarme lanciato da alcuni bagnanti, è stato soccorso e trasportato a riva ma i tentativi di rianimarlo sono risultati vani. Per il 55enne non c'è stato nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: 08:39

