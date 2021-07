Volo-choc sui binari della stazione, muore una studentessa di 15 anni: si sarebbe lanciata all’arrivo del treno

Il treno regionale in arrivo da Ancona, pochi minuti dopo le 17, stava rallentando la sua corsa. Era quasi arrivato alla pensilina del binario 2 alla stazione di Fabriano quando ha investito una ragazzina di 15 anni. Qualcuno dice di averla vista sporgersi, di non aver fatto neanche in tempo a gridare. La parola fine per una giovane studentessa di Fabriano è stata scritta ieri pomeriggio alla stazione ferroviaria, investita da un treno.

Non è morta sul colpo, l’hanno trasportata ancora viva all’ospedale Profili, ma è spirata neanche due ore dopo. Le sue condizioni erano apparse subito disperate, nonostante la velocità ridotta del treno in fase di arresto. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 dell’ospedale di Fabriano, Polfer e carabinieri.