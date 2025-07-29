Raffaele Fiore, è morto l'ex membro delle Brigate Rosse che partecipò al sequestro di Aldo Moro: aveva 71 anni

Dal 1997 era in libertà condizionale, non si è mai pentito o dissociato

Italia > Cronaca Nera
martedì 29 luglio 2025
Raffaele Fiore, è morto l'ex membro delle Brigate Rosse che partecipò al sequestro di Aldo Moro: aveva 71 anni

È morto Raffaele Fiore, ex esponente delle Brigate Rosse coinvolto nel sequestro di Aldo Moro.

Aveva 71 anni. A dare notizia della scomparsa, avvenuta ieri, è l'avvocato Davide Steccanella, legale di un altro ex brigatista, Lauro Azzolini.

Chi era

Nato a Bari il 7 maggio 1954, Fiore era stato arrestato a Torino nel 1979 e condannato all'ergastolo nel processo "Moro Uno". Dal 1997 era in libertà condizionale, lavorando in una cooperativa, misura confermata dieci anni dopo. Non si era mai pentito o dissociato. Fiore aveva diretto la colonna torinese delle Br e partecipato all'agguato di via Fani, il 16 marzo 1978, durante il quale vennero uccisi i cinque uomini della scorta del presidente della Dc Aldo Moro. Secondo le ricostruzioni, era uno dei quattro brigatisti travestiti da avieri che aprirono il fuoco. Il suo mitra si inceppò, impedendogli di colpire l'auto su cui viaggiava Moro e la sua scorta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Potrebbe interessarti anche
caricamento

DALLA STESSA SEZIONE

OROSCOPO DI LUCA

L'Oroscopo di Luca
Il cielo oggi vi dice che...
Luca legge e racconta le parole delle stelle, segno per segno...

Venice Visit Pass

LE PIÚ LETTE

Vedi tutte le ricette

PIEMME

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ

www.piemmemedia.it
Per la pubblicità su questo sito, contattaci