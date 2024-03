Radio Maria, la diretta della Via Crucis bloccata da Facebook: «Immagini di nudo». La replica diventa virale

La diretta Facebook della Via Crucis di Radio Maria bloccata e segnalata da Meta per “immagini di nudo o atti sessuali”.

Il caso ha fatto il giro subito il giro del web, con l'inevitabile replica la sera stessa: «Chiediamo scusa a tutti gli amici che seguivano la prima parte della Via Crucis in adorazione del Signore in Croce. Facebook ha eliminato il post per ‘contenuto immagini nudo’ e ha ristretto i parametri di visualizzazione». E ancora: «Forse Facebook non sa che il Cristo fu spogliato delle sue vesti ma le parti intime coperte con dei panni. E pensare che è morto in croce anche per loro. Naturalmente noi riattiveremo la diretta ogni volta».

Perché la diretta è stata bloccata

Erano tantissimi gli ascoltatori che stavano seguendo la diretta sia in radio che quella video sulla pagina Facebook. E al momento dello stop sono rimasti sconcertati. La "colpa" in questo caso è da attribuire all'intelligenza artificiale, il sistema che in questi casi blocca in automatico i contenuti che crede violino le normative, stoppando immagini e contenuti non adatti da mostrare al pubblico. In questo caso l'algoritmo però deve aver esagerato, bloccando la Via Crucis.