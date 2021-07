«L'incendio ha distrutto tutto, aiutateci»: l'appello del docente di musica che ha perso tutto nel rogo della sua casa

TERNI «Non ci resta più nulla. La casa è bruciata , non si è salvato quasi niente. L’appartamento è attualmente inabitabile. Presenta danni il cui ripristino richiede cifre a noi inaccessibili. Chiediamo un aiuto per una prima fase di recupero, per ridare un po’ di serenità alla nostra vita e a quella dei i nostri tre figli. Oltre alla sicurezza e riferimenti certi, anche tutti i nostri ricordi, i nostri la vori, i libri, gli spartiti musicali, gli strumenti, i quadri, i disegni sono andati distrutti. Chiediamo un aiuto per poterci rialzare e poter iniziare a superare questo momento per noi così terrificante. Grazie a tutti voi». E' l'appello di Massimo Gualtieri, musicista, docente e direttore d’orchestra, che nella serata di sabato 10 luglio si è ha visto l'appartamento dovcon la famiglia a Cardeto completamente disrtutto dalle fiamme. L’appello è stato lanciato attraverso la piattaforma GoFundMe per riuscire a mettere insieme una cifra che consenta quanto meno di ripartire, dopo il disastro che ha colpito lui, la moglie e i tre figli. L’obiettivo della raccolta di fondi è stato fissato a 25 mila euro, e nelò gro di poche ore sono stati quasi duecenti le persone che hanno aderito all'inziativa versando quasi 100 mila euro.Per donare si deve accedere a questo link https://www.gofundme.com/f/help-gualtieri-llamas-family?qid=1c41a4be9683ba486c8e4861b75b4a0c

