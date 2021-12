Femminicidio in Sardegna, accoltellata dentro casa: il mistero del cadavere di una donna 50enne

Assassinata a colpi di coltello. L'ipotesi è quella di femminicidio. Una morte tragica per una donna di 50 anni di Quartu Sant'Elena in Sardegna. Si indaga sul mistero del cadavere della cinquantenne, ritrobato nel primo pomeriggio dì oggi in una abitazione in via della Musica nella città metropolitana di Cagliari.

Sul corpo sono state riscontrate alcune ferite e tagli riconducibili a coltellate. Sul posto stanno operando i carabinieri della Compagnia di Quartu e del comando provinciale di Cagliari.

A far scattare l'allarme è stata una parente che aveva provato a mettersi inutilmente in contatto con la 50enne.