Scambia il parroco per l'amante della moglie e lo aggredisce. Denunciato dal religioso

Picchiato il vice parroco della chiesa di San Francesco d’Assisi, all'Aquila. Si tratta di don Pino Del Vecchio.

Il sacerdote, economo diocesano della curia aquilana, è stato aggredito da uno sconosciuto che lo ha più volte minacciato di morte. Poi il religioso è riuscito a scappare e denunciare l’accaduto ai carabinieri.



Alla base del gesto ci sarebbe stata la convinzione (sbagliata) da parte dell'aggressore che il sacerdote, molto conosciuto e stimato, fosse l'amante della moglie tanto di averlo accusato di essere appena uscito dalla sua casa. I militari ora stanno indagando per verificare il racconto e risalire all’identità dell’aggressore.



I fatti si sono verificati ieri sera intorno alle 19 a Fontecchio. Secondo la ricostruzione fornita dal prelato, il parroco stava procedendo con la sua auto in direzione Castelvecchio Subequo, dove lo attendevano i frati nel convento di San Francesco. All’improvviso è stato prima affiancato da un’altra auto e poi costretto a fermarsi e scendere da un uomo in evidente stato di concitazione: costui avrebbe accusato il sacerdote di essere appena uscito dalla sua abitazione, sostanzialmente accusandolo di essere l’amante della moglie.



Don Pino ha provato a far capire che si trattava di un clamoroso scambio di persona, ma l’uomo non ha voluto sentire ragioni ed è riuscito a strappargli il telefono cellulare di mano che ha controllato minuziosamente alla ricerca di prove della relazione extraconiugale.



Don Pino, che ha ricevuto alcuni pugni al volto, non è grave. Ultimo aggiornamento: 12:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA