Svolta nell'inchiesta sull'aggressione omofoba a Pescara. Un giovane atletico e prestante, di quasi 21 anni: è lui l'autore del pestaggio della scorsa settimana sul lungomare di Pescara ai danni di un giovane gay. È stato rintracciato e denunciato dai carabinieri di Pescara per lesioni personali con l'aggravante comune dell'aver agito per motivi abbietti o futili. Sono in corso indagini per rintracciare gli altri ragazzi presenti al pestaggio del 25 enne molisano che passeggiava mano nella mano con il suo fidanzato: il 21enne pescarese gli aveva procurato una frattura al volto. Ulteriori particolari verranno rivelati dai carabinieri in una

conferenza stampa che si terrà in mattinata.