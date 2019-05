Vuol lasciare la moglie, i cognati lo prendono a sprangate al mercato. Due arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vuol separarsi dalla moglie, i cognati lo prendono a sprangate. Due arresti dopo un regolamento di conti familiare tra ambulanti marocchini ieri a Lanciano. E' successo durante il mercato del sabato. Un gruppo famigliare di ambulanti nordafricani, regolari, due fratelli e un cognato, si sono affrontati prima a suon di pugni, poi è comparsa una spranga di ferro con cui uno di loro è stato brutalmente colpito alla testa. Aggressione ripetuta da parte dei fratelli M.L e L.M., 40 e 45 anni, contro il cognato A.L. (46) di San Vito a cui si rimprovera la presunta decisione di volersi separare dalla moglie, sorella degli aggressori.Vendetta e avvertimento in piena regola. Nella rissa sono rimasti contusi al tronco e rachide cervicale anche due agenti mentre cercavano di proteggere la vittima che riceveva sprangate. E' così scattato l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sequestrato anche un mattarello preso a un banco casalinghi ma non utilizzato. Vicenda brutale che ha sconvolto venditori e clienti; molte le mamme con passeggini che erano sul posto, anche l’assessore Dora Bendotti.