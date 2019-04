Usava l'auto della scuola per viaggi in Francia, preside arrestata: rischia pena fino a 10 anni

Imperia, Anna Rita Zappulla . La dirigente è stata sorpresa al rientro dalla



Professoressa era finta invalida dal 2008: la Finanza sequestra 181.000 euro



Secondo i carabinieri, l'attività investigativa avrebbe permesso di documentare l'uso improprio dell' auto scolastica di cui reggeva la dirigenza, utilizzandola non solo in provincia di Imperia, ma anche fuori regione e addirittura oltreconfine. La donna è stata fermata ieri sera e non ha saputo giustificare perché si trovasse sull'auto di servizio. La dirigente scolastica è stata portata nel carcere genovese di Pontedecimo. Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto di Imperia, Grazia Pradella, sono state avviate il mese scorso ed avrebbero preso le mosse da una segnalazione interna all'istituto. È stata quindi arrestata dai carabinieri, con l'accusa di peculato, la preside dell'istituto scolastico Ipsia Marconi, di. La dirigente è stata sorpresa al rientro dalla Francia , in compagnia dei familiari, con l'auto di servizio della scuola usata a fini personali. I militari hanno atteso che rimpatriasse per fermarla in flagranza di reato e portarla in caserma.Secondo i carabinieri, l'attività investigativa avrebbe permesso di documentare l'uso improprio dell'di cui reggeva la dirigenza, utilizzandola non solo in provincia di Imperia, ma anche fuori regione e addirittura oltreconfine. La donna è stata fermata ieri sera e non ha saputo giustificare perché si trovasse sull'auto di servizio. La dirigente scolastica è stata portata nel carcere genovese di Pontedecimo.

La preside, 62 anni, originaria di Marsala (Trapani), è stata fermata appena ha superato la frontiera di Ventimiglia. Per i carabinieri quel viaggio non aveva «alcuna motivazione riconducibile all'attività lavorativa svolta, in più era con familiari». L'inchiesta, spiegano i carabinieri, ha consentito di «acclarare l'abitualità della condotta, facendo emergere il pieno uso per finalità private di un bene di cui la preside aveva la disponibilità», ma «per i soli fini connessi al suo ruolo».

La difesa della donna. «Io sono un dirigente, posso autogestirmi». Così la preside dell'istituto scolastico Ipsia Marconi di Imperia, e dell'Istituzione di istruzione superiore «Colombo», di Sanremo, Anna Rita Zappulla , ha cercato di giustificarsi con i carabinieri al momento in cui è stata fermata a Ventimiglia con l'auto della scuola, una Toyota Corolla. In quest'ultimo episodio la preside era stata per oltre un'ora a Mentone (Francia), a pochi chilometri da Ventimiglia. All'interno della scuola dava fastidio che l'auto, in uso a tutto il corpo docente e amministrativo, era di fatto sempre nella disponibilità della preside. Dopo una segnalazione, i militari hanno cominciato appostamenti e avviato intercettazioni telefoniche e ambientali che hanno portato a individuare più violazioni. Con l'accusa di peculato, la donna rischia una pena fino a 10 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA