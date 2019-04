Prende un coltello da cucina e si taglia ​la gola sotto gli occhi della badante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Panico assoluto, momenti di terrore ieri sera intorno alle 20 in un appartamento del centro di Ancona dove un uomo di 88 anni si è tagliato la gola con un coltello da cucina sotto gli occhi della badante che era stata assunta appena tre giorni prima. Immediati i soccorsi, sul posto la Croce Gialla e l'automedica oltre alle volanti della questura. Tanto sangue ma nonostante il taglio da parte a parte il pensionato - per fortuna - non ha lesionato i grossi vasi del collo giugulare vena e arteria che corrono lungo la parete laterale. L'uomo è stato portato all'ospedale di Torrette in codice rosso e poi in sala operatoria.