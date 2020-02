Precipita ultraleggero a Cisterna: gravi marito e moglie

Un ultraleggero è caduto in un campo di via Aprilia a Cisterna. L'uomo che era ai comandi ha tentato un atterraggio che non è riuscito. Ferita anche la moglie che era al suo fianco. I due sono stati soccorsi dal 118 e trasferiti all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina in codice rosso. Da quanto si apprende i coniugi feriti fortunatamente non sono in pericolo di vita. Ultimo aggiornamento: 16:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA