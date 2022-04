Potenza, auto contro il guard rail: Linda Catalano muore a 25 anni

L'auto su cui viaggiava è andata a finire contro il guard rai e per Linda Catalano, 25 anni, non c'è stato nulla da fare. E' morta sul colpo, all'alba, sulla Potenza-Melfi, a pochi chilometri dal capoluogo. A guidare la Mercedes c'era un ragazzo ora ricoverato al San Carlo. L'incidente è avveuto nei pressi di contrada San Francesco, per cause ancora da chiarire. Il giovane, ferito, non avrebbe riportato traumi gravi. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco, carabinieri e personale dell'Anas. La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo. Ora è stata riaperta al traffico.

La vittima

Linda era molto conosciuta e apprezzata anche in qualità di catechista della Parrocchia di San Giovanni Bosco. Arrivati sul posto i Vigili del Fuoco hanno dovuto liberare tra le lamiere il corpo della ragazza morta purtroppo sul colpo.