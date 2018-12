«Posto di lavoro come regalo di Natale se paghi 300 euro». Ma era una truffa

di Teodora Poeta

Sperava che per Natale sotto l’albero avrebbe trovato un posto di lavoro a tempo indeterminato, invece era una truffa. L’unica consolazione è che il malcapitato è scampato al peggio, visto che la Polizia ha identificato e denunciato un uomo di 35 anni per truffa aggravata che avrebbero voluto sottrargli anche dei soldi con la promessa di quel posto inesistente. A riuscire a smascherare il 35enne sono stati gli agenti della sezione della Polizia postale che in brevissimo tempo hanno concluso un’attività di indagine dopo la denuncia presentata da un uomo che aveva ricevuto, tramite telefonate e messaggi, la promessa di un posto di lavoro a tempo indeterminato in cambio di un corrispettivo economico. Una proposta che anche a lui era sembrata strana tant’è che subito l’ha segnalata con tanto di denuncia.L’autore dell’offerta di lavoro è stato immediatamente identificato. A quanto pare in cambio della sua “intermediazione” per l’assunzione presso una nota azienda teramana in cambio aveva chiesto 300 euro, fornendo anche precise indicazioni sul luogo e le modalità dello scambio. Sono stati gli uomini della Polizia postale a recarsi sul posto dove sarebbe dovuto avvenire lo scambio dei documenti e del denaro ed effettivamente hanno riscontrato la presenza del truffatore che aveva appena intascato i soldi. In suo possesso sono stati inoltre trovati il curriculum e il documento di identità della vittima. Il 35enne è stato quindi fermato e accompagnato negli uffici per essere denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di truffa aggravata per aver agito per motivi abietti o futili. Sentito sui fatti anche il direttore dell’ufficio risorse umane dell’azienda presso la quale si millantava l’assunzione, il quale ha negato di conoscere il tuffatore. Ulteriori indagini sono in corso per verificare se l’intermediazione dell’uomo abbia interessato anche altre ignare vittime.