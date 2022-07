Argentario, scontro tra motoscafo e barca a vela che si spezza in due: un morto, un disperso e 4 feriti (uno grave)

Al largo del comune di Monte Argentario, nelle acque tra Porto Santo Stefano e l'Isola del Giglio, una barca a vela e un motoscafo si sono scontrate, causando l'affondamento di quella a vela, che è stata spezzata in due. Una persona è morta, un'altra è dispersa. Altre quattro persone sono state portate in salvo in stato di choc, una è gravemente ferita. Il punto esatto della collisione sarebbe nella zona tra l'Isola del Giglio e Porto Santo Stefano, in un'area chiamata l'isolotto. Le imbarcazioni erano sulla rotta tra Torre Ciana e il Giglio. Immediatamente sono stati allertati i sommozzatori dei vigili del fuoco per le ricerche. Sul posto la moto d’acqua dei vigili e il battello del presidio di Ansedonia e si è anche alzato in volo l’elicottero, oltre a una motovedetta della Guardia costiera di Porto Santo Stefano.

La dinamica

In seguito allo scontro, avvenuto attorno alle 17.30, la barca a vela si sarebbe spezzata in due e sarebbe affondata. Lo scontro, dicono i soccorritori, sarebbe stato molto violento. Tra le quattro persone salvate ci sarebbe un ferito grave già trasportato in eliambulanza all'ospedale di Siena. Nella zona dove è avvenuto l'incidente, l'area vicino all'Isolotto al largo di Porto Ercole tra Torre Ciana e l'isola del Giglio, ci sarebbe un fondale di circa 40 metri. Sul posto i vigili del fuoco, la guardia costiera e due elicotteri.

In aggiornamento