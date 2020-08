Ponza, ragazzo di 24 anni trovato morto con una profonda ferita alla testa. Indagini in corso

Un ragazzo di 24 anni è morto a Ponza. Vani i soccorsi prestati dai sanitari dell'Ares 118. Si sta ancora cercando di capire le circostanze della caduta e del decesso, al momento non si conoscono altri particolari.

A trovare il giovane senza vita sono stati i proprietari di un'abitazione che hanno trovato il corpo in giardino e dato l'allarme. La vittima presenta una profonda ferita alla testa, tra le ipotesi che sia caduto - forse nel tentativo di entrare nell'abitazione e rubare - o abbia ricevuto un colpo. Cosa ci facesse lì e perché lo stanno verificando i carabinieri. Il ragazzo era a terra, sotto una balaustra, ma non si conosce ancora la sua identità.

A quanto pare la vittima è un giovane straniero, originario di un Paese dell'Est, e tre sono le ipotesi alle quali lavorano gli investigatori: la caduta o nel tentativo di entrare nell'abitazione per rubare o mentre stava tagliando delle canne all'interno del giardino di via Staglio, il fatto di essere stato colpito alla testa con un corpo contundente che però non è stato trovato nei pressi del cadavere.

