SS148 Pontina traffico bloccato causa incidente tra SS148 Incrocio Via Di Decima/Castel Porziano (direzione Lt) (Km 16,5) e Incrocio Mostacciano (Km 11,9) in direzione SS148 - Incrocio Via Cristoforo Colombo - Roma - RM - Lazio dalle 23:27 del 22 lugl... https://t.co/xCrQduuJD7 — CCISS_Ministero (@CCISS_Ministero) July 22, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caos sullain direzione. A causa di unavvenuto all'altezza di Mostacciano, alle porte del quartiere Eur, il traffico in entrata nella capitale è rimasto per ore completamente bloccato dalle 22 circa. La maggior parte delle auto sono rimaste ferme e con i motori spenti, ma in molti, e non solo moto e scooter, hanno fatto inversione a "u" tornando indietro contromano per lasciare la Pontina alla prima uscita disponibile.