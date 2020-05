Ponte di Genova, incidente con boato e fiammata nel cantiere: gru trancia cavo elettrico

Ponte di Genova, incidente ieri sera con boato e violenta fiammata nel cantiere, ma non si sarebbe registrato alcun ferito. Intorno alle 21 di ieri una autogru, durante una manovra di rotazione, ha tranciato una linea elettrica dell'alta tensione. È avvenuto nella parte di levante del cantiere del nuovo ponte di Genova. Lo rende noto la struttura commissariale. L'incidente, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, ha causato una violenta fiammata e un boato. Illeso l'autista dell'autogru. Non ci sono feriti. Black out nella zona e blocco temporaneo del cantiere.

Ultimo aggiornamento: 10 Maggio, 09:06

