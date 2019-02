Fermano auto per un controllo, poliziotti accerchiati a Tor Bella Monaca. E spunta una pistola

Poliziottida un gruppo di ragazzi sono costretti ad estrarre ladi ordinanza. E' accaduto a Tor Bella Monaca , quartiere di Roma spesso al centro delle cronache per fatti di droga.Sono stati momenti drammatici. Gli agenti hanno fermato un'auto per un controllo e hanno fatto scendere le due persone che si trovavano a bordo. A questo punto, però, il fuoriprogramma. Ne dà notizia l'Adnkronos. I poliziotti sono stati accerchiati e insultati da decine di persone che vivono nel quartiere popolare. Alcuni giovani sembrano rivolgersi con fare minaccioso al personale delle Volanti. Gli agenti, per ricondurre la situazione alla calma e per portare a termine l'intervento, hanno dovuto per un breve attimo estrarre la pistola di ordinanza. Il video sta facendo il giro di Facebook dopo essere girato nelle chat dei ragazzi del quartiere ed è diventato subito virale in chiave anti-polizia.