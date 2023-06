L'hanno visto arrivare a bordo di una Matiz bianca, aprire il fuoco con la sua calibro 9 d'ordinanza. Ha mirato alla donna che diceva di amare, Pierpaola Romano, ispettore superiore di polizia di 58 anni, non lasciandole scampo. Tre colpi alla testa. La donna, che era in borghese, fuori servizio, è piombata a terra, nell'androne del palazzo dove abitava, in via Rosario Nicolò, nel quartiere di Torraccia, vicino a San Basilio, senza vita. Inutili i soccorsi chiamati dai vicini. Intanto lui ha proseguito nel suo terribile piano di morte. Ha percorso ancora qualche centinaio di metri con la sua auto, fino in via Costantino Mortati dove ha di nuovo premuto il grilletto, questa volta contro di sé, uccidendosi. Massimiliano Carpineti, questo il suo nome, lavorava nello stesso ufficio di Pierpaola, da qualche anno in servizio alla Camera dei deputati. Sui motivi che l'hanno spinto a impugnare la pistola, apparentemente passionali, sono in corso indagini da parte della Squadra mobile e del commissariato San Basilio.

Pierpaola era sposata con un altro collega, un ispettore del commissariato Sant'Ippolito, Alberto Montanari, che mentre si consumava la tragedia era al lavoro. Anche Pierapaola avea prestato servizio a Sant'Ippolito in passato. La coppia, entrambi originari di Caserta, aveva un figlio di 22 anni, Riccardo, anche'egli poliziotto in servizio nel Nord Italia. Amici spiegano che i coniugi "erano in via di separazione".

L'omicidio-suicidio a Casal Monastero

La prima segnalazione al 112 era arrivata alle 11.25. Testimoni avevano annotato e qualcuno anche fotografato la macchina con a bordo il killer in fuga. Ma la caccia all'uomo si è conclusa poco dopo con la nuova macabra scoperta.