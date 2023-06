Un piper precipita in un canalone nel Casertano: morti padre e figlio di 21 anni

Sono due i morti coinvolti nell'incidente in volo successo questa mattina nel casertano: il velivolo Piper è precipitato a Cellole ed è finito in un canale, nei pressi del caseificio «Cilento».

Piper precipitato, le vittime

È successo un'ora fa, in un'area per fortuna non abitata.

Finito in un canale

Il Piper è stato concepito come velivolo militare da collegamento e osservazione. Sembra che l'aereo, con a bordo due persone, sia finito in un canale con l'arrivo del maltempo improvviso, ma la dinamica esatta è ancora tutta da ricostruire.