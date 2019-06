Schianto tra moto della polizia e auto: traffico in tilt sulla Pineta Sacchetti

di Andrea Nebuloso

Spaventoso incidente, questa mattina, su via Pineta Sacchetti. Una moto della Polizia locale di Roma Capitale, all'incrocio con via di Forte Boccea, si è scontrata con una Fiat Punto. il Vigile urbano è ststo trasportato con l'ambulanza al vicino policlinico Gemelli ma le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Sotto choc, invece, la signora che guidava la macchina. Il traffico su via Pineta Saccetti in direzione Centro è temporaneamente bloccato.