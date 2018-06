Vittima delle botte del marito, i vicini sentono le urla e la salvano

Picchiava e maltrattava la moglie. Sono stati i vicini a notare i segni della violenza sul corpo della donna dopo l'ennesima lite e a rivolgersi ai carabinieri. I militari sono intervenuti nella casa della coppia a Casalotti, la donna di 37 anni ha trovato il coraggio di raccontare tutto. Il romeno di 41 anni è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.



I carabinieri della compagnia di Roma Cassia hanno arrestato inoltre un altro romeno sorpreso a rubare in un supermercato di via Boccea e un 40enne egiziano bloccato mentre cedeva dosi di cocaina ad un giovane italiano nei pressi del cimitero di Prima Porta. Nell’ambito del medesimo servizio, i carabinieri hanno denunciato 2 cittadini romeni: un 28enne perché sorpreso mentre si aggirava con addosso un coltello, un’ascia ed un bastone motivo e un 49enne che, in stato di ebbrezza, ha oltraggiato i militari che lo stavano identificando.

