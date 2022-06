Picchiata dal compagno davanti ai tre figli piccoli: ricoverata in gravi condizioni. Arrestato un uomo di 40 anni

Ha aggredito la compagna davanti ai tre figli piccoli, con una violenza tale che la donna è stata ricoverata in ospedale il prognosi riservata mentre l'uomo è stato bloccato dai carabinieri e arrestato. È successo nelle scorse ore a Bologna, in zona Lame, dove la famiglia abita da tempo.

La violenza davanti ai figli piccoli

L'uomo, un 40enne italiano, ha aggredito la compagna di dieci anni più giovane davanti agli occhi dei tre bambini della coppia: non era la prima volta che la donna subita la violenza del convivente tanto che alle forze dell'ordine ha raccontato di essere stata aggredita in diverse occasioni nel corso dei 12 anni di vita insieme. L'ultimo episodio è avvenuto l'altro pomeriggio.

L'allarme dato dai vicini di casa

A chiamare i carabinieri sono stati i vicini di casa della donna che hanno riferito ai militari dell'Arma il pericolo in cui la trentenne si trovava e della presenza nell'abitazione dei tre figli della coppia, il cui maggiore ha 7 anni. violenza la compagna, 30 anni. I militari del nucleo radiomobile, raggiunta la casa, hanno bloccato il 40enne che poi è stato arrestato per maltrattamenti contro familiari o conviventi. La compagna, che presentava lividi sul corpo, è stata soccorsa dal 118 che l'ha trasferita all'Ospedale Maggiore: al momento è ricoverata in prognosi riservata. Ai carabinieri, che hanno raccolto elementi per ricostruire l'accaduto, la 30enne ha appunti raccontato che subiva violenze praticamente fin dall'inizio: minacce e maltrattamenti erano all'ordine del giorno ma lei non aveva mai sporto denuncia. Dopo l'ultimo episodio, temendo per la sua incolumità e per quella dei bambini,invece ha deciso di agire. Come disposto dalla Procura, il 40enne è stato accompagnato alla Dozza.