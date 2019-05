Donna sgozzata, fermato il marito: stava fuggendo con i figli, è in carcere a Venezia

Piacenza , Abdelkrim Foukahi, il marocchino di 41 anni rintracciato ieri nel tardo pomeriggio in un autogrill sull'A4, in Veneto. È accusato di aver ucciso la moglie, Damia El Essali, trovata sgozzata ieri mattina nella sua casa di Borgonovo (Piacenza). Irreperibile per diverse ore insieme con i figli è stato individuato grazie alla targa dell'auto, segnalata dai varchi autostradali. È in carcere a Venezia.



Sfregia l'ex con l'acido, alle Iene la stalker rivelò: «Non mi ha mai chiesto scusa» Stava fuggendo in auto con i figli di 2 e 4 anni. I carabinieri hanno sottoposto a fermo, su disposizione della Procura di, Abdelkrim Foukahi, il marocchino di 41 anni rintracciato ieri nel tardo pomeriggio in un autogrill sull'A4, in Veneto. È accusato di aver ucciso la moglie,, trovata sgozzata ieri mattina nella sua casa di Borgonovo (Piacenza). Irreperibile per diverse ore insieme con i figli è stato individuato grazie alla targa dell'auto, segnalata dai varchi autostradali. È in carcere a Venezia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri, nella tarda serata di ieri, a seguito delle risultanze investigative, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto, su disposizione della Procura di Piacenza, Abdelkrim Foukahi, il marocchino di 40 anni rintracciato ieri nel tardo pomeriggio in un autogrill sull'A4, in Veneto. È accusato di aver ucciso la moglie, Damia El Essali, trovata sgozzata ieri mattina nella sua casa di Borgonovo ( Piacenza ) e i carabinieri ritengono che l'uomo sia l'autore del gesto, d'accordo con l'autorità giudiziaria. L'uomo si era reso irreperibile insieme con i figli di 2 e 4 anni. Ora si trova in carcere a Venezia. Il provvedimento di fermo gli è stato notificato mentre era nella caserma dei carabinieri per essere sentito. L'uomo non ha ammesso il fatto. Ora si attende la convalida del fermo da parte dell'autorità giudiziaria e seguirà l'interrogatorio di garanzia da parte dell'autorità giudiziaria. I figli dell'uomo e della vittima stanno bene e sono stati affidati alla famiglia della madre che vive nella zona di Borgonuovo.​