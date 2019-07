Bimbo di tre mesi muore in casa all'improvviso: La mamma: «L'ho allattato e ha perso conoscenza»

Undi soli tre mesi ènella serata di ieri a Piacenza . Il 118 e la polizia sono accorsi nell'abitazione di una famiglia sudamericana nel centro della città dopo la chiamata disperata dei genitori., e hanno iniziato le manovre di rianimazione. Poi il trasporto d'urgenza al pronto soccorso in ambulanza, ma il neonato non ce l'ha fatta.La madre ha riferito alla polizia che: dai primi accertamenti svolti sul posto dalla polizia scientifica, pare si sia trattato di una «morte bianca» avvenuta per cause naturali. La procura di Piacenza nelle prossime ore potrebbe comunque disporre un'autopsia.