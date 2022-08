Pescara, sparatoria in centro fuori dal bar: un morto e un ferito grave, aggressore in fuga

Spari in un bar, un morto e un ferito grave. È successo intorno alle 20 nel cuore di Pescara, in zona Ravasco. Due persone si trovavano all'interno del bar. È entrata una terza che ha esploso colpi di pistola. Un uomo si è accasciato a terra, colpito a morte. Secondo quanto si è saputo un ferito grave è stato trasportato in ambulanza all'ospedale cittadino.

La zona, lungo la strada Parco, è stata delimitata dai carabinieri. A terra il morto, coperto da un lenzuolo bianco. Numerose persone, che hanno sentito gli spari, vengono allontanate.

Le prime testimonianze parlano di un uomo, con il viso coperto da un cappuccio, in sella a uno scooter che ha esploso i colpi di pistola, per poi fuggire sul mezzo guidato da un'altra persona.



La vittima e il ferito sono italiani, la conferma viene dagli inquirenti. Il ferito è arrivato al pronto soccorso

dell'ospedale di Pescara in condizioni disperate. Il corpo della vittima è invece ancora a terra tra i tavolini, coperto da un lenzuolo. A sparare secondo alcune prime ricostruzioni sarebbero state due persone, forse con il volto coperto. Sul posto sono arrivati il questore di Pescara Luigi Liguori e il dirigente della Mobile Gianluca Di Frischia, nonchè il sindaco Carlo Masci.