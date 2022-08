Pescara, sparatoria al bar: ucciso l'architetto Walter Albi, grave ex calciatore

L'uomo morto a seguito della sparatoria nel bar di Pescara si chiamava Walter Albi, 66 anni,

e risulta iscritto all'albo degli architetti. Il ferito grave è Luca Cavallito, 48 anni, ex calciatore con precedenti penali.

Una ulteriore ricostruzione dei testimoni conferma che a sparare è stata una sola persona giunta in moto: parlano di un braccio che spunta da alcune piante sul lato di via Ravasco e di una mano fermissima che spara almeno sei colpi. L'uomo bardato col casco integrale sarebbe poi fuggito per via Vittorio Veneto a tutta velocità sulla moto di grossa cilindrata.

L'agguato

Sono circa le 20, l’ora dell’aperitivo, quando un uomo parcheggia uno scooter in via Ravasco e a piedi, lentamente e senza togliersi il casco, raggiunge il bar e accede direttamente alla veranda del locale dove il titolare Antonio Corradi e la moglie Loredana stanno servendo i clienti. L’uomo si dirige dritto verso un tavolo con due persone in attesa di una pizza, in un attimo estrae l’arma e fa fuoco sparando più colpi, poi si dilegua in silenzio così com’era arrivato. Dei ragazzi in bicicletta se lo trovano davanti, «era vestito di nero», e avvisano la gente nei dintorni di mettersi al riparo. Al Kidland, locale ad un passo dal bar, è in corso una festa affollata di bambini, gli spari vengono sentiti distintamente e il panico si diffonde tra mamme che gridano e piccoli in cerca di riparo. L’uomo avrebbe agito da solo ma neppure si può escludere la presenza di complici.