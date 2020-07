Pescara, ragazzo di 21 anni morto dissanguato in hotel: vetri rotti accanto al corpo

È stato trovato dissanguato in albergo. Alessandro Di Nino 21enne di Ortona che viveva da tempo a Pescara è stato trovato privo di sensi in una camera di albergo proprio nella città abruzzese. A lanciare l'allarme è stato un suo amico che lo ha ritrovato in una pozza di sangue.

Il giovane è stato immediatamente trasportato in ospedale dove è morto a causa della massiccia perdita di sangue. Sul corpo il 21enne aveva diverse ferite da taglio causate probabilmente dai vetri della finestra rotta trovata nella stanza dell'hotel. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso, mentre i carabinieri stanno indagando sul caso. Il suo amico sarebbe uscito dalla stanza per comprare le sigarette, poi al suo ritorno ha trovato Di Nino a terra.

Ultimo aggiornamento: 11:56

