Donna uccisa in casa: massacrata a coltellate. A trovare il corpo il figlio

Una donna di 53 anni è stata trovata morta in casa a Pesaro, in via Pantano 89, il corpo in una pozza di sangue. A scoprirla, intorno alle 12, è stato il figlio maggiore, che non abita con lei. Secondo gli inquirenti, la donna, da anni separata dal marito, sarebbe stata uccisa con un corpo contundente o con un coltello.



Sul luogo il sostituto procuratore Silvia Cecchi, la Squadra Mobile, la polizia scientifica. Si attende l'arrivo del medico legale Adriano Tagliabracci. Secondo i primi rilievi, il decesso sarebbe avvenuto la scorsa notte

