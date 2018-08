Perugia, spaccio no limits: l'eroina gira anche nelle protesi delle gambe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Diversamente abile, vistosamente claudicante a causa di una protesi ad una gamba, ma tutt'altro che un limite. Perché quella protesi è diventata il modo per trasportare droga dal covo di Ponte Felcino in cui vive fino in pieno centro centro storico, in piazza IV Novembre, tra il palazzo del Comune e la Cattedrale. Tunisino, 51 anni, con vari precedenti penali.Un nascondiglio perfetto per tanto tempo, non più da sabato mattina. Quando i poliziotti della volante, in piazza IV Novembre, hanno visto il 51 enne in atteggiamenti sospetti e deciso di effettuare un controllo. Da subito l’uomo è apparso visibilmente agitato, e a ben vedere aveva ragione di esserlo. Gli gli hanno trovato addosso 7 dosi di eroina.I controlli sono proseguiti nella sua casa ed ecco sbucare tutto il materiale occorrente per il confezionamento delle dosi (tra cui forbici, schede etc..) ed una ulteriore dose di sostanza stupefacente, oltre alla presenza di due macchine fotografiche di sospetta provenienza e delle quali l’uomo non sapeva in alcun modo giustificare il possesso.Ma il cittadino tunisino non aveva ancora finito di stupire i poliziotti. Una volta arrestato e portato in questura, infatti, dalle telecamere di sorveglianza sono stati notati ulteriori strani movimenti da parte dello spacciatore. A seguito di ulteriore perquisizione, molto faticosa dal momento che il tunisino si è opposto con violenza ed ha ferito gli agenti, ecco uscire dalla protesi altre sei dosi di eroina. E' stato arrestato.