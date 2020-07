Perugia, scomparsa nel nulla a 15 anni. Il messaggio della mamma: «Torna da noi, non ti preoccupare»

PERUGIA - Un messaggio in italiano e in arabo. Perché la figlia riesca in tutti i modi possibili a capire l’angoscia della mamma e dei fratelli, e perché dia così un segnale. «Maram sono la mamma, se per caso sei andata con qualche ragazzo torna a casa non avere paura. Sei in Italia, vicino alla tua famiglia, devi tornare a casa per favore non ti preoccupare. Fammi anche solo una telefonata per dirmi che stai bene».



Questo, il messaggio che la mamma di Maram, la ragazzina di 15 anni scomparsa il primo luglio da Perugia dove vive assieme alla madre e ai fratelli, ha voluto inviare ieri alla figlia attraverso Il Messaggero. La richiesta della madre è stata di inviare lo stesso messaggio anche in arabo, per fare in modo che la ragazza possa leggerlo e porre fine all’angoscia della famiglia.



Questo il messaggio in arabo: مرام ، أنا أمي ، إذا ذهبت بالصدفة مع بعض الصبي إلى المنزل ، ولا تخافي أنك في إيطاليا بالقرب من عائلتك ، عليك أن تذهب إلى المنزل من فضلك ، لا تقلق ، فقط أعطني مكالمة هاتفية لتخبرني أنك بخير



Secondo i familiari, la ragazza potrebbe aver deciso di andare a Roma o Milano ma non è da escludere possa essere con qualcuno ancora a Perugia. L’unica cosa certa è che lo scorso primo luglio è uscita di casa di mattina dicendo che andava in piscina e da allora il cellulare è sempre spento. Ultimo aggiornamento: 6 Luglio, 09:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA