Sara Ez Zenaydi, la 13enne scomparsa dal 2 marzo: era uscita di casa per andare a scuola e non è più tornata

Da tre giorni non si hanno notizie di Sara Ez Zenaydi, 13enne, residente a Pontecagnano. La ragazza giovedì mattina è uscita di casa per recarsi a scuola ma poi non è rincasata. Sara è una ragazza albanese, alta 175 centimetri di corporatura robusta, carnagione olivastra, capelli neri ricci, occhi castano scuro.

La madre di Sara si è recata dai carabinieri della stazione di Pontecagnano ed ha denunciato la sua scomparsa e sono state avviate le ricerche della minorenne in tutta la Campania e il resto della penisola.

Com'era vestita

Al momento della scomparsa, indossava una maglia dolce vita colore bianco, una felpa con cappuccio colore nero con impresso lato destro alto la lettera M colore viola, pantaloni sportivi colore nero e al collo 2 collane in argento di cui una contenente la lettera S iniziale del suo nome. I carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal capitano Samuele Bileti, sono a lavoro alacremente per rintracciare la ragazza.

Un appello accorato è stato lanciato anche dal sindaco di Pontecagnano. «La nostra comunità vive ore di angoscia a causa della scomparsa della giovane Sara Ez Zenaydi - ha detto Giuseppe Lanzara - la ragazza si è allontanata da casa lo scorso 2 marzo con l’intento di recarsi a scuola, a Pontecagnano. In classe non ha mai messo piede, così è partita la denuncia dei suoi familiari. Invitiamo chiunque ne abbia notizie ad avvertire immediatamente le forze dell’ordine. Facciamo il possibile, Sara e i suoi genitori hanno bisogno di noi».