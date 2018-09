Un cane gli graffia la gamba, uomo lo uccide lanciandolo in strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 69 anni è stato indagato dai carabinieri per aver ucciso una Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano. Il cane avrebbe graffiato una gamba del pensionato, che ha reagito scaraventandolo oltre la ringhiera del suo giardino. L'impatto con la strada sarebbe stato fatale allo sfortunato animale. I carabinieri hanno disposto l'analisi della carcassa del cane, in modo tale da verificare la versione fornita dall'uomo.LEGGI ANCHE: Medico azzannato da grosso cane muore all'ospedale di Latina Il cane, un meticcio di taglia media, era scappato poche ore prima dalla padrona. È stato proprio il pensionato a chiamare le forze dell'ordine per segnalare il fatto.