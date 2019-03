Paziente muore in circostanze sospette, blitz dei carabinieri in ospedale

di Francesco Marcozzi

Muore nella notte in ospedale a Giulianova. Ma per i medici la morte non ha cause chiare, c’è bisogno di capire di più sul decesso di questa donna di 75 anni, originaria di Teramo, e deceduta nella divisione di medicina dell’ospedale giuliese. Sono stati gli stessi medici ieri mattina a chiedere l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Giulianova che, giunti sul posto, hanno provveduto al sequestro delle cartelle cliniche nonchè dei medicinali di cui faceva uso la ppaziente.La donna era stata trasportata a Giulianova dalla figlia che l'ha sempre accudita e che ora sarà sentita dai militari. Essendo la vicenda in una fase embrionale ed ancora molto delicata, c’è molto riserbo da parte degli investigatori e poco traspare sulle cause delle morte. Soprattutto sui sospetti per cui il magistrato di turno, informato dagli stessi carabinieri, ha disposto l’autopsia.I sanitari che hanno avuto per poco tempo la 75enne in reparto sono stati i primi ad avere avuto dei sospetti sullo stato di salute della donna sin dall’arrivo in ospedale, e hanno deciso di chiedere l’intervento dei militari. Come detto, sono stati sequestrati anche i farmaci, si vuole capire quali la donne prendesse per curare la patologia da cui era affetta e se gli stessi possano in qualche modo aver interagito sulle cause della morte.