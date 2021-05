Parma, ragazzo trovato morto in un ex mulino: si indaga per omicidio

Giallo a Parma, dove un giovane di 20 anni è stato trovato morto all'interno di un ex mulino di via Volturno, nella zona dopo il cavalcavia che costeggia la linea ferroviaria. Si tratterebbe di omicidio: su questa pista sta indagando la squadra mobile che è arrivata sul posto. Sul cadavere infatti erano presenti alcune ferite da arma da taglio all'altezza dell'addome. Si cerca il probabile omicida e l'arma del delitto, che il colpevole potrebbe aver abbandonato nei pressi del casolare.

La vittima è un ragazzo italiano. All'interno dell'ex mulino, descritto come una zona di degrado, spesso si ritrovano a dormire i senza fissa dimora. Secondo le prime informazioni sarebbe stata la compagna della vittima a dare l'allarme e a chiamare le forze dell'ordine, non vedendolo rientrare in casa e non riuscendo a rintracciarlo al telefono. Gli inquirenti non esclusono la pista passionale. In queste ore i vigili del fuoco stanno scandagliando il canale vicino al casolare per cercare l'arma, probabilmente un coltello.